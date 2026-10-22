Melenchon, Netanyahu'nun marttaki belediye seçimlerini etkilediğini savundu - Son Dakika
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Melenchon, Netanyahu'nun marttaki belediye seçimlerini etkilediğini savundu

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Solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun martta düzenlenen belediye seçimleri üzerinde etkisi olduğunu savundu. Melenchon, hükümetin iddiasının aksine risklerin aşırı solcu gruplardan değil Netanyahu'dan kaynaklandığını savundu.

Fransa'da solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun farklı Fransız kentlerinde belediye seçimleri üzerinde etkisi olduğunu belirtti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Melenchon, dün başkent Paris'te konferans düzenledi.

Melenchon, burada yaptığı konuşmada, parti üyelerinin Başbakan Sebastien Lecornu'nun sarı yeleklilerin eylemlerine ilişkin bu hafta düzenleyeceği toplantıya katılacağını belirtti.

Parti üyelerinin bu toplantıda Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri üzerindeki riskleri dile getireceğini kaydeden Melenchon, hükümetin iddia ettiğinin aksine seçimler üzerindeki risklerin aşırı solcu gruplardan değil, Netanyahu'dan kaynaklandığını savundu.

Melenchon, martta düzenlenen belediye seçimleri hakkında "Marsilya, Toulouse, Roubaix ve Paris'teki seçimler üzerinde etkisi olan Bay Netanyahu'dur." dedi.

İsrail'in seçimlere müdahalesi

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI partisinin belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA
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