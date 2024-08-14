Melike Şahin Londra Caz Festivali'nde konser verecek - Son Dakika
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Melike Şahin Londra Caz Festivali'nde konser verecek

Şarkıcı Melike Şahin, İngiltere'nin köklü festivallerinden Londra Caz Festivali'nde 24 Kasım'da konser verecek. Şahin, festivalde ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşacak ve yeni albümü 'Akkor'un yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.

14.08.2024 13:46
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Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Melike Şahin, İngiltere'nin köklü festivallerinden Londra Caz Festivali'nde 24 Kasım'da konser verecek.

Melike Şahin, her yıl ünlü sanatçıları ağırlayan ve caz müziğinin önemli buluşma noktalarından biri olarak bilinen festivalde, Seun Kuti, Mario Biondi, The Joy ve Robert Glasper ile aynı sahneyi paylaşacak.

İlk albümü "Merhem"i 2001'de dinleyiciyle buluşan Şahin'in, Grammy ödüllü İsveçli prodüktör Martin Terefe tarafından hazırlanan ikinci stüdyo albümü "Akkor"un da yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melike Şahin Londra Caz Festivali'nde konser verecek - Son Dakika

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