Melikgazi, 2024'te En Çok Ruhsat Veren Belediye - Son Dakika
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Melikgazi, 2024'te En Çok Ruhsat Veren Belediye

Melikgazi, 2024\'te En Çok Ruhsat Veren Belediye

Melikgazi Belediyesi, 2024'te 3,785 yapı ruhsatı vererek Türkiye'de en fazla ruhsat veren belediye oldu.

03.01.2025 15:19
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak 2024 yılının 3 çeyreğinde 3 bin 785 adet yapı ruhsatı ile Türkiye'de en çok ruhsat veren belediye olduklarını ifade etti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi Belediyesinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son açıklanan 2024 yılının 3 çeyreğindeki istatistiklere göre, Türkiye genelindeki yapı ruhsatı verilerine göre 1402 belediye içerisinde yeni yapı için en çok yapı ruhsatı düzenleyen belediye olduklarını ifade etti.

Palancıoğlu, belediyede iş ve işlemlerin seri ve kolay olması için yeni çalışmaları da hayata geçireceklerini belirtti.

Türkiye'de en çok yapılaşan, büyüyen ve gelişen belediyenin Melikgazi olduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılında büyük bir başarı elde ettik. Aynı şekilde 1554 adet de mesken vermiş durumdayız. Önceki yıla göre yapı ruhsatı taleplerinde yaklaşık yüzde 10 civarında, yapı kullanma izin belgesi taleplerinde de yüzde 50'ye yakın oranda artış meydana geldi. Dolayısıyla bu belediyemiz için büyük bir başarıdır. Belediye olarak birçok projeyi hayata geçiyoruz. Okullar, sosyal tesisler, aile sağlık merkezleri gibi hizmetleri ilçemize kazandırdık. Bu da ilçemizin daha yoğun talep görmesine, daha yoğun talep almasına ve yapılaşmasına olanak sağlıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi, 2024'te En Çok Ruhsat Veren Belediye - Son Dakika

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