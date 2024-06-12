Melikgazi Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için Anket Gerçekleştiriyor

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Melikgazi Belediyesi vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 2025-2029 stratejik plan çalışmaları çerçevesinde anket gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık stratejik planın hazırlanması ve ön çalışma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla anket gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar "https://mgazi.li/f417c8" adresinden ankete ulaşabiliyor.

Ankette, Melikgazi Belediyesi birimlerinin hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alıyor.