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Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi'nde yeni okul inşaatını inceliyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi'nde yeni okul inşaatını inceliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokul ve ilkokul binasının inşaatını inceledi. Palancıoğlu, okulların tamamlanmasıyla bölgede büyük bir ihtiyacın karşılanacağını belirtti. Melikgazi Belediyesi, hızla devam eden projelerle Türkiye'de en fazla okul yapan belediye olma özelliğini taşıyor.

Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi\'nde yeni okul inşaatını inceliyor
29.12.2023 - 11:55,
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokul ve ilkokul binasının inşaatını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, okulların tamamlanmasıyla bölgede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacaklarını bildirdi.

Projelerin hızla devam ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlkokulumuz 4 katlı, 20 derslikli şahane bir okul oldu. Şu anda peyzaj işlerine başlandı. Anaokulumuz da 8 derslikli bir okul. Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz. 21 okul yaptık. Yakında bir sözleşme daha imzalayacağız. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapıyoruz. Belediye olarak hemen hemen her mahalledeki ihtiyaçları bir bir karşılıyoruz. Allah hayırlısıyla devam eden okullarımızın tamamını sonra erdirip vatandaşlarımızın kullanımına açmayı nasip etsin."

Kaynak: AA
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Mustafa Palancıoğlu, Yerel yönetim, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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