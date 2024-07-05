Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesi'nde 9 Sokakta Asfalt Yapımına Başladı

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Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi'nde ulaşım hizmetini güvenli hale getirmek için 9 farklı sokakta yeni asfalt yapımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki yol kalitesini artırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Yolları yenileyerek, sürücü ve yayaların güvenli seyehat etmelerini sağladıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ulaşım için daha dayanıklı ve uzun ömürlü asfalt çalışmaları yapmak önceliğimizdir. Mimarsinan Mahallemizde 1901, 1898, 1899, 1902, 1895, 1900, 1896, 1893 ve 1894'te bulunan sokaklar olmak üzere 9 farklı sokağımızda asfalt çalışmalarımıza başladık. Toplamda 2 bin 750 ton asfalt kullanarak 2 bin 400 metre olacak şekilde yenilenmiş yollarımızı mahallemize kazandıracağız."