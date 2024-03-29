Melikgazi Belediyesi, Ortaköy Sokağı\'nı Kuracak

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye "Ortaköy Sokağı" ismini verecekleri gastronomi sokağı kuracaklarını duyurdu.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, insan odaklı projelere devam ettiklerini, bu kapsamda hayata geçirecekleri gastronomi sokağı ile ailelerin bir arada olacağı iyi vakit geçirecekleri mekan oluşturacaklarını kaydetti.

Projede, mekanlarda kumpir ve dondurmanın yanı sıra yerel tatların da yer alacağının altını çizen Palancıoğlu, "Melikgazi'de 5 yılı rekor hizmetlerimizle tamamladık. Birçok alanda ilçemizin her köşesine hizmet ettik. Yeni dönemde de Türkiye'ye örnek olacak vizyon projelerimizi inşallah hayata geçireceğiz. 'Önce insan' temasıyla projelerimizi hazırladık. İlçemize çok zevkli, güzel mekanlar kazandıracağız. Ortaköy Sokağı ile İstanbul'u Kayserili hemşehrilerimizin ayağına getiriyoruz." ifadelerini kullandı.