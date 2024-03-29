Melikgazi Belediyesi, Ortaköy Sokağı'nı Kuracak - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Ortaköy Sokağı'nı Kuracak

Melikgazi Belediyesi, Ortaköy Sokağı\'nı Kuracak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye 'Ortaköy Sokağı' ismini verecekleri gastronomi sokağı kuracaklarını duyurdu. Proje kapsamında, kumpir, dondurma ve yerel tatların yer alacağı mekanlar oluşturulacak. Palancıoğlu, projenin insan odaklı olduğunu ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir mekan oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

29.03.2024 17:57  Güncelleme: 17:59
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye "Ortaköy Sokağı" ismini verecekleri gastronomi sokağı kuracaklarını duyurdu.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, insan odaklı projelere devam ettiklerini, bu kapsamda hayata geçirecekleri gastronomi sokağı ile ailelerin bir arada olacağı iyi vakit geçirecekleri mekan oluşturacaklarını kaydetti.

Projede, mekanlarda kumpir ve dondurmanın yanı sıra yerel tatların da yer alacağının altını çizen Palancıoğlu, "Melikgazi'de 5 yılı rekor hizmetlerimizle tamamladık. Birçok alanda ilçemizin her köşesine hizmet ettik. Yeni dönemde de Türkiye'ye örnek olacak vizyon projelerimizi inşallah hayata geçireceğiz. 'Önce insan' temasıyla projelerimizi hazırladık. İlçemize çok zevkli, güzel mekanlar kazandıracağız. Ortaköy Sokağı ile İstanbul'u Kayserili hemşehrilerimizin ayağına getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Gastronomi, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi, Ortaköy Sokağı'nı Kuracak - Son Dakika

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