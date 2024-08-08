Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Konutlarının Temel Atma Törenini Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Konutlarının Temel Atma Törenini Gerçekleştirecek

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 6 blok, 202 daireden oluşan '2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutları'nın temel atma törenini yarın gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

08.08.2024 16:53
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Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 6 blok, 202 daireden oluşan "2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutları"nın temel atma törenini yarın gerçekleştirecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, belediye olarak Yıldırım Beyazıt, Anbar, Kazım Karabekir, Çorakçılar, Battalgazi ve Altınoluk mahallelerinde yürüttükleri kentsel dönüşüm çalışmaları ile ömrünü tamamlamış, atıl durumda bulunan binaların yerine, depreme dayanıklı, konforlu daireler kazandırarak vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini ifade etti.

Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek, onları memnun edecek çalışmalar yapmayı hedeflediklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında binlerce vatandaşımızı depreme dayanıklı, konforlu, nitelikli dairelerimize kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 9 Ağustos Cuma günü Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 2+1, 3+1, 3,5+1 dairelerden oluşan 6 blok, 202 daire ve 14 adet dükkan için 2. etap kentsel dönüşüm konutlarımızın temel atma törenini gerçekleştirerek, mahallemizi yeni bir görünümüne kavuşturmak için butona basıyoruz. Saat 17.30'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Bulvarı'nda gerçekleşecek temel atma törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Melikgazi'mize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Konutlarının Temel Atma Törenini Gerçekleştirecek - Son Dakika

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