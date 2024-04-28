Melikgazi\'de İkinci El Eşya Pazarı Kurulacak

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede ikinci el eşyaların alışverişinin yapılacağı pazar kurulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Melikgazi'ye değer kazandıracak projelerle hayatı kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Hikayesi Osmanlı dönemine dayanan "Bayat Pazarı" projesi hakkında bilgi veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Osmanlı'da ikinci el pazarı anlamına gelen Bayat Pazarı kurulurmuş. Daha sonra bu terim bat pazarına, zamanla bit pazarına dönüşerek dilimize yerleşmiş. İkinci el eşyaların alışverişinin yapıldığı Bayat Pazarı ise günümüzde bit pazarı olarak geleneğini sürdürüyor. Eskişehir Bağları Bölgesi'nde pazar günleri kurulan bit pazarı ve Tacettin Veli Mahalle'mizde ikinci el beyaz eşyaların alınıp satıldığı birçok dükkan bulunuyor. Kuracağımız Bayat Pazarı'nda ikinci el eşya satan esnafımıza yer vererek onların daha nitelikli bir alanda ticaret yapmalarına imkanı sağlayacağız. Vatandaşlarımız da Bayat Pazarı'mızda daha nezih bir ortamda alışverişlerini yapabilecekler. İkinci el eşyaların alışverişinin yapıldığı pazarımız sayesinde vatandaşlarımız ekonomik ve kaliteli ürünlere daha nezih bir ortamda ulaşmış olacaklar. Ekonomimiz canlanacak, esnafımızın da vatandaşımızın da yüzü gülecek."