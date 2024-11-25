Melikgazi'de Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Güncel

Kayseri'de, Melikgazi Belediyesi gençlere ücretsiz hizmet verecek Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu açılıyor.

Başkan Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin geleceğinin kendileri için çok önemli olduğunu ve bu kapsamda birçok okul ve kütüphane yaptıklarını dile getirdi.

Eğitime önem veren belediye olarak öğrenci ve gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Palancıoğlu, "önce eğitim" temasıyla çalışmalarına devam etiklerini belirtti.

Okulda verilecek eğitimlere ilişkin bilgi veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Kayseri Valiliğimizle Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'muzu açıyoruz. Katılımcılar mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema ve müzik gibi alanlarda eğitim alacak. Her bir alanın dersini, konusunda uzman danışmanlar, deneyimli ve seçkin öğretmenler verecek. Ücretsiz eğitimin verileceği bu okulu başarıyla tamamlayan öğrencilere, üniversitelerce akredite edilen sertifikalar verilecek. Gençlerimizin geleceğine bu okulda güzel bir yatırım yapmasını planlıyoruz. Eğitimi okul haricinde Gülük Mahallesi'nde tarihi bir konak olan Filinta Konağı'nda vereceğiz. Aralık ayında başlayacak olan eğitimlerimiz 6 ay sürecek. Aynı zamanda bazı aralıklarla vatandaşlarımızın da katılacağı konferanslar düzenleyeceğiz. Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'muza katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 29 Kasım."