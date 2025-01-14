Melikgazi'de Yeni Projeler Hız Kazanıyor - Son Dakika
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Melikgazi'de Yeni Projeler Hız Kazanıyor

Melikgazi\'de Yeni Projeler Hız Kazanıyor

Başkan Palancıoğlu, 2025'e kadar 70 proje ile ilçeyi geliştireceklerini açıkladı.

14.01.2025 16:54
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2025 yılında tamamlanacak ve yeni başlayacak projelerle ilgili Fen İşleri Müdürlüğü Birimi ile toplantı yaptı.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle toplantı yaptıklarını, 70'e yakın büyük projenin bir kısmının ya tamamlanacağını ya da temelinin atılacağını belirtti.

Bakkaloğlu Bağ Müzesi, Gön Han, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, Tarihi Köşk Medrese gibi projelere değinen Palancıoğlu, ilçenin birçok mahallesinde de birbirinden farklı projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

Mahallelere yapılacak yeni okulların müjdesini veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Emeklileri unutmadık. İldem AVM'nin arkasına ve Osmanlı Mahallesi Merkez Camisi'nin hemen önüne güzel bir İkinci Bahar Evi, Eski Çınarlar Yaşam Merkezi yapıyoruz. Gençleri unutmadık, Akıl Küpü Kütüphaneleri yapmaya devam ediyoruz. Gelecek ay Osmanlı Mahalle'mizdeki Gençlik Merkezimizin ve Akıl Küpü Kütüphanesinin de açılışını yapacağız. Aydınlıkevler Mahallesi'nde Burhan Dinçbal Okulu'nun hemen ön tarafına Valimizin de destekleriyle güzel bir Akıl Küpü Kütüphanesini kazandırmış olacağız. Büyük Bürüngüz, Küçük Bürüngüz ve Subaşı başta olmak üzere Sarımsaklı Mahallesi ile Eskişehir Bağları dediğimiz 3 mahalleyi içeren gecekondu önleme bölgesine nikah salonu, kır nikah salonu ve sosyal tesisler yapmış olacağız."

Sokak hayvanlarına ilişkin de projeleri olduğunu anlatan Palancıoğlu, "Şu anda büyük bir barınağı gündeme aldık, ihalesini yapacağız. Doğu ve batı olmak üzere Melikgazi'mizde iki barınak yapma çalışmamız var. Bağpınar Mahallesi'nde de Eski Albayın Konağı dediğimiz konağın da restorasyonunu yapıp Koramaz Vadisi'ne güzel bir sosyal tesisi kazandırmış olacağız. Osmanlı Mahalle'mize bir anaokulu kazandıracağız. Tüm bunların yanı sıra Ortaköy Sokağı gibi bizlere heyecanlandıran Atölye Melikgazi gibi kadınlara destek verecek birçok projeyi de hayata geçireceğiz." ifarelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi'de Yeni Projeler Hız Kazanıyor - Son Dakika

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