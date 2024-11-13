Melikgazi, TEKNOFEST'te 7 Takımını Destekledi - Son Dakika
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Melikgazi, TEKNOFEST'te 7 Takımını Destekledi

Melikgazi Belediyesi, TEKNOFEST'te desteklediği 7 takımın ilk 10'a girmesini sağladı.

13.11.2024 16:20
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Melikgazi Belediyesinin projelerini desteklediği 7 takım, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te derece yapmayı başardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların AR-GE projelerinin yarıştığı TEKNOFEST'te, Melikgazi Belediyesinin desteklediği 7 takım ilk 10'a girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlere yönelik birçok yatırıma imza atıklarını belirterek, "Birçok etkinliğe, faaliyete destek veriyoruz ama bunların içerisinde TEKNOFEST en önemli desteklerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Son 3 yılda 5 milyon lira malzeme desteği vererek TEKNOFEST'e ilkokul, lise ve üniversiteden takımların katılımı sağladıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılı için tam 2,5 milyon lira malzeme desteği vererek 36 takımı destekledik ve bu takımlar 3 farklı ilde gerçekleştirilen yarışmalara katıldılar. Bu takımlardan 16 tanesi finalist oldu ve bunların içerisinden 7 tanesi de ilk 10'a kaldı. Ben hepsini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak gençlere desteğimiz devam edecek. Gençler gerçekten farklı projelerle ülkemizin gelişmesine katkı sunabilecek formattalar. Biz de gençlerin elinden tutmak, onlara her türlü desteği vermek için birçok desteği hayata geçiriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi, TEKNOFEST'te 7 Takımını Destekledi - Son Dakika

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