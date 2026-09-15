Meloni, AB Konseyi Başkanı Costa ile enerji fiyatları ve göçü görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB bütçesi, artan enerji fiyatlarının Avrupa üzerindeki etkileri ve düzensiz göç gibi konuları görüştü.

Meloni'nin, Roma'daki başbakanlık konutu Chigi Sarayı'nda ağırladığı Costa ile görüşmesine ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

AB Konseyi Başkanı'nın, 27 üye ülkenin başkentlerini kapsayan ve Avrupa ile uluslararası gündemin başlıca konularını, 2028-2034 dönemi yeni Çok Yıllı Mali Çerçevesi'ne ilişkin müzakereleri ele aldığı tur kapsamında Roma'ya geldiği ve bu çerçevede Meloni ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Meloni, öncelikle İtalya'nın, AB'nin stratejik önceliklerine uygun bir Avrupa bütçesi oluşturulması için çalışma konusundaki kararlılığını teyit etti. Bu öncelikler arasında, antlaşmalarda yer aldığı gibi Avrupa rekabet gücünün ve ekonomik güvenliğinin temelini oluşturan Ortak Tarım Politikası ve Uyum Politikası yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Meloni'nin, AB'nin yeni bütçesinin küresel rekabette sanayiyi ve araştırmayı yeterli ölçüde desteklemesi ve düzensiz göç akışlarının menşe ve transit ülkeleriyle ortaklıkları güçlendirmesi gerektiğini vurguladığı ve İtalya'nın, yeni "Çok Yıllı Mali Çerçeve"nin finansmanında da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

Başbakan Meloni'nin ayrıca AB Konseyi Başkanı Costa'ya rekabet gücünün bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısının gündemine ilk sırada alınmasını da önerdiği aktarılan açıklamada, "Meloni, özellikle enerji fiyatlarındaki sürekli artışın Avrupa düzeyinde işletmeleri ve Avrupa vatandaşlarını destekleyecek hedefli ve acil adımlar atılmasını gerektirdiğinin altını çizdi." ifadesi yer aldı.

Meloni'nin, Costa ile görüşmesinde göç konusuna da değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Meloni son olarak, göç konusunun stratejik bir tartışma başlığı olarak gündeme alınmasını olumlu karşıladı. Bu tartışmanın, düzensiz göçle mücadelede Avrupa'nın yeni yaklaşımının, yenilikçi çözümlerin ve geri dönüşlere ilişkin yeni düzenlemenin uygulanmasının değerlendirilmesine olanak sağlayacağını belirtti. Bu çerçevede, dış sınırların kontrolünün güçlendirilmesine ve menşe ve transit ülkelerle ortaklıkların pekiştirilmesine özel önem verilmesi gerektiğini vurguladı."