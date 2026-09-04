Meloni: İtalya istikrarı yakaladı, bu ilk büyük reform - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meloni: İtalya istikrarı yakaladı, bu ilk büyük reform

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hükümetinin cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlü hükümeti olduğunu belirterek istikrarın ilk büyük reform olduğunu söyledi. Muhalefet lideri ise ülkenin boşa geçen dört yılın ardından kendilerini yönetime getirmek istediğini savundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iktidarının son 80 yılda kurulan hükümetler arasında en uzun ömürlü olmasına işaret ederek, ülkenin siyasi istikrarı yakalamasının ilk büyük reformları olduğunu söyledi.

Meloni, liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin, 1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen İtalya'da 1413 günle en uzun süre görev yapan hükümet olması dolayısıyla, partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) Bari kentinde düzenlediği mitinge katıldı.

2022 sonbaharındaki erken genel seçimlerin ardından iktidara gelen sağ koalisyon hükümetinin lideri Meloni, yakaladıkları istikrarın önemine işaret ederek, "İstikrar ilk büyük reformdur. İtalya, Avrupa'nın sürekli el değiştiren bir sorun yumağı olmaktan çıktı. Hükümetleri sürekli değişen bizdik ve uluslararası konferanslarda, muhataplarımız bize 'Bu hükümet, ne kadar sürecek?' diye sorardı. Bu şekilde muamele görenler müzakere edemez, kendi çıkarlarını savunamaz." dedi.

Meloni, göreve geldiği ilk güne kıyasla daha fazla destek gördüğünü kaydetti.

İtalya'nın ilk kadın başbakanı olan Meloni, ayrıca iktidarda olduğu sürede zor anlardan da geçtiğini ancak hiçbir zaman "pes" etmediğini dile getirdi.

Meloni, hükümet olarak Arnavutluk'ta düzensiz göçmenlere yönelik kurdukları geri gönderme merkezleri dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) içinde bazı çevrelerce kendilerinin "aşırılıkçı" olarak nitelendirildiğini dile getirerek, şu anda beş AB ülkesinin Ruanda gibi Afrika ülkeleriyle görüşmeler başlatarak kendilerini taklit ettiğini ifade etti.

Meloni, İtalya çevresindeki denizlerde çıkarılabilecek petrol payını da artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Basilicata'da petrolümüz varken, Katar'dan petrol almaya gitmenin bir anlamı yok. Bu ülkeyi enerji maliyetlerindeki artıştan olabildiğince koruduk ama şimdi İtalya'nın ihtiyaç duyduğu enerjinin olabildiğince İtalya'da üretilmesini istiyoruz. Bu yüzden, 40 yıl sonra bir tabuyu yıktık ve nükleer enerjiye giden yolu yeniden açtık." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, Meloni kutlama yapsa da İtalyanların kutlayacak bir şeyi olmadığını öne sürerek, "Ülke, boşa geçen dört yılın ardından bizim yönetmemizi istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Giorgia Meloni, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni: İtalya istikrarı yakaladı, bu ilk büyük reform - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

23:40
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
22:49
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
22:35
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
21:55
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 01:15:01. #7.12#
SON DAKİKA: Meloni: İtalya istikrarı yakaladı, bu ilk büyük reform - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement