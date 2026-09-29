Meloni ve Bin Selman, Hürmüz ve Babulmendeb'de seyrüsefer özgürlüğünü teyit etti - Son Dakika
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Meloni ve Bin Selman, Hürmüz ve Babulmendeb'de seyrüsefer özgürlüğünü teyit etti

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İtalya Başbakanı Meloni ile Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, telefon görüşmesinde Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında seyrüsefer özgürlüğünü teyit etti. Görüşmede bölgedeki gerilimin azaltılması, diplomatik çözümler ve ilk Stratejik Ortaklık Konseyi toplantısı da ele alındı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarındaki seyrüsefer özgürlüğünü görüştüğü bildirildi.

Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Bin Selman'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Meloni, görüşmenin başında İtalya'nın Suudi Arabistan'a yönelik dayanışmasını ifade etmek istedi. İki lider daha sonra bölgedeki durumu, gerilimin azaltılması ve diplomatik çözümlerin izlenmesi yönündeki olanakları ele alırken, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarından seyrüsefer özgürlüğünün önemini yeniden teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı belirtilirken, iki liderin, geçen yıl Başbakan Meloni'nin Suudi Arabistan ziyaretinde varılan mutabakatlar doğrultusunda ilk Stratejik Ortaklık Konseyi toplantısının yapılması konusundaki iradelerini teyit ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meloni ve Bin Selman, Hürmüz ve Babulmendeb'de seyrüsefer özgürlüğünü teyit etti - Son Dakika
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