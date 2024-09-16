Meloni ve Starmer'den Düzensiz Göç Vurgusu - Son Dakika
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Meloni ve Starmer'den Düzensiz Göç Vurgusu

İtalya Başbakanı Meloni, düzensiz göçle mücadelede yeni çözümler ve işbirliği çağrısı yaptı.

16.09.2024 18:17
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, düzensiz göç yönetimiyle ilgili yeni çözümleri keşfetmekten korkmamaları gerektiğini belirtti.

Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i Roma'daki tarihi Villa Pamphili konutunda resmi törenle karşıladı.

İki lider, İtalya-İngiltere ilişkileri, düzensiz göçle mücadele, iki ülkenin Japonya ile geliştirdiği 6. nesil savaş uçağı projesini, Rusya- Ukrayna savaşını ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Meloni, Starmer'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ziyaret, ilişkilerin son derece sağlam olduğunu gösteriyor. İtalya ve İngiltere, günümüzün küresel sınamaları karşısında yan yanadır." dedi.

Meloni, İngiliz mevkidaşıyla beraber pek çok konuya değindiklerini bunlardan birinin de düzensiz göç olduğunu belirterek, "Her hafta binlerce göçmen Akdeniz'i geçmeye çalışıyor. Aynı şekilde Manş Denizi'ni de. Bu durum bütün Avrupa'yı ilgilendiriyor. İnsan kaçakçılığına dair mücadeleyi artırmak gerekiyor. Göç yönetimi için yeni çözümler keşfetmekten korkmamamız gerektiği konusunda hemfikiriz. İngiliz hükümetinin çok önem verdiği İtalya-Arnavutluk Protokolü'nü de ele aldık. İngiltere Başbakanı bu anlaşmayı merak ediyordu. Bu mekanizmanın nasıl olduğuna dair bilgi verdik." diye konuştu.

İtalya'nın İngiltere ve Japonya ile Aralık 2022'de duyurduğu "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli 6. nesil savaş uçağı projesiyle ilgili olarak Meloni, bunun fırsatlar sunan, büyüme, istihdam ve aynı zamanda Avrupa savunmasını güçlendirme anlamı taşıyan bir proje olduğunun altını çizdi

Meloni, Orta Doğu'da ateşkes için ABD, Mısır ve Katar'ın çabalarını desteklediklerini, Orta Doğu'da kapsamlı bir anlaşmanın daha fazla ertelenmemesi gerektiğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Meloni, Kiev'e olan desteklerini teyit ettiklerini söyledi.

Ukrayna'nın bir süredir Batılı ülkelerden temin ettiği uzun menzilli silahlarını Rusya topraklarında kullanmaya yönelik izin istediği ve bunun gerilimi tırmandırıp tırmandırmayacağı sorusuna Meloni, "Bunlar ülkelerin kendi mevzuatlarına ve kendi anayasalarına göre aldığı kararlardır. İtalya'da böyle bir yetkilendirme tartışılmıyor. Bu, Ukrayna'dan desteğimizi çektiğimiz olarak okunmamalı." yanıtını verdi.

Arnavutluk'la yaptıkları anlaşma çerçevesinde bu ülkeye götürülecek göçmenlere yönelik insan haklarının ihlal edileceğine dair tartışmaların olduğu hatırlatılan Meloni, "Oradaki merkezlerde yargılama yetkisinin İtalya ve Avrupa'ya ait olduğunu açıkladım. ya yargı yetkimizin insan haklarını ihlal ettiğini düşünüyorsunuz ya da bu suçlamanın hiçbir dayanağı yok." dedi.

Meloni, İtalya olarak Arnavutluk'ta açılacak göçmen merkezlerinin "mükemmel şekilde çalışmaya başlaması" için birkaç hafta daha gerektiğini ifade etti.

"İtalyan hükümetinin, yabancı bir ülkede İtalyan ve Avrupa yargı yetkisi altında iltica taleplerini işlemek için merkezler kurma modeli daha önce denenmemişti." diyen Meloni, bu modelin işlemesi halinde bu konuda caydırıcı bir unsur olacağını da sözlerine ekledi.

Starmer: "İtalya ile yakın dostluğumuz ve ortaklığımız her zamankinden daha önemli"

İngiltere Başbakanı Starmer da burada yaptığı konuşmada, ziyaret sebebinin, İtalya'nın "Avrupa'da bir lider, dünya sahnesinde bir G7 ekonomisi ve NATO müttefiki olarak taşıdığı önemi" olduğunu dile getirdi.

Starmer, "Dolayısıyla, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde yeni dönem olacağını düşündüğüm bu dönemi başlatırken, İtalya ile olan yakın dostluğumuz ve ortaklığımız her zamankinden daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Başbakan, Roma'ya yaptığı bu ziyaretin niyet beyanı olduğunu da söyledi.

Starmer, İtalya'nın Akdeniz'deki yasa dışı düzensiz göçle mücadele konusunda kayda değer ilerleme kaydettiğinin altını çizdi.

İtalya'ya deniz yoluyla gelen yasa dışı göçmenlerin sayısının yüzde 60 azaldığını aktaran Starmer, bu bağlamda, İtalya ile istihbarat ve taktik paylaşımı dahil işbirliğini derinleştirmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Keir Starmer, mevkidaşı Meloni ile yaptığı görüşmede, bu işbirliği fırsatlarını geliştirme konusunu ele aldıklarını vurguladı.

Starmer, konuşmasında, iki büyük İtalyan şirketi Leonardo ve Marcegaglia'nın İngiltere'ye 485 milyon sterlinlik yatırım yapacaklarını duyurdu.

İngiltere, insan kaçakçılığıyla mücadele için İtalya ile istihbarat ve veri paylaşacak

İngiltere Başbakanı Starmer, konuşmasının ardından iki ülkenin yasa dışı göçle mücadelede nasıl işbirliği yapabileceği sorusuna verdiği yanıtta, yasa dışı göçü "ülkelerin ortak sorunu" olarak gördüğünü belirtti.

Starmer, İtalyan mevkidaşıyla görüşmesinde insan kaçakçılığı yapan çetelerle mücadele için istihbarat ve veri paylaşımının yanı sıra düzensiz göçmenlerin bu tür yolculuklara çıkmasını engellemeye odaklandıklarını söyledi.

Başbakan Starmer, "Ben her zaman insanların ülkelerini terk etmelerini engellemenin, ülkelerimize gelenlerle uğraşmaktan çok daha iyi olduğunu savunmuşumdur." diye konuştu.

Bu bağlamda, Starmer, İtalya'nın Tunus ve Libya gibi ülkelerle yaptığı ve insanların bu ülkelerden Avrupa'ya gitmelerini engellemeyi amaçlayan mali düzenlemelerle yakından ilgilendiğini aktardı.

Starmer, Başbakan Meloni ile beraber, Gazze'de ateşkes olmasını istediklerini ifade etti.

İngiliz Başbakan, Ukrayna'nın kendini savunma hakkı olduğunu, ülkesi ve müttefiklerinin, egemenlik mücadelesinde Kiev'in yanında yer aldığını söyledi.

Başbakan Starmer, savaşın sadece Ukrayna'da değil, tüm müttefik ülkeleri etkileyen demokrasi değerlerine karşı bir savaş olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu arada, konuk Başbakan Starmer'in sabah saatlerinde geldiği Roma'da ilk olarak İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile beraber Kamu Güvenliği Dairesi bünyesindeki Ulusal Göç Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettiği basına yansıdı.

Bakan Piantedosi de bu ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın İtalyan (göç) yönetim modeline ve geliştirdiğimiz girişimlere gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Giorgia Meloni, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, İtalya, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni ve Starmer'den Düzensiz Göç Vurgusu - Son Dakika

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