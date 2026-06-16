Meloni ve Trump'tan G7 Zirvesi'nde Görüşme - Son Dakika
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Meloni ve Trump'tan G7 Zirvesi'nde Görüşme

16.06.2026 20:44
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Meloni ile Trump, G7 Zirvesi'nde gerilen ilişkileri düzeltmek için bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş sırasında gerilen ilişkilerin ardından Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi çerçevesinde bir "açıklığa kavuşturma" görüşmesi yapıldığı bildirildi.

İtalyan basınına bilgi veren başbakanlık kaynaklarına göre, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi sırasında aralarında bir süredir soğuk rüzgarlar esen iki lider, dün akşam yemeği sırasında bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynaklar, görüşmenin "yararlı bir fikir alışverişi" ve "açıklığa kavuşturma" niteliğinde olduğunu ve zirve boyunca iki lider arasında başka görüşme fırsatlarının da olacağını belirtti.

Haberlerde, Meloni'nin, "büyük bir uluslararası kriz döneminde Batı'nın birlik içinde olmasının kesinlikle gerekli olduğu" yönündeki tutumu yinelediği ve her iki tarafın da bu konuda mutabık kaldığı kaydedildi.

Liderlerin zirvedeki oturum öncesi kameralara sesleriyle beraber yansıyan görüntüleri de İtalyan basınında paylaşılırken, buradaki görüntüde, Trump'ın "Terk edildim" dediği, Meloni'nin ise "Bu doğru değil. Biz her zaman dostuz" şeklinde karşılık verdiği kameralara yansıdı.

Savaş, yakın siyasi ilişkiler içerisindeki Trump ve Meloni'nin arasını açtı

Meloni ile Trump, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce yakın siyasi ilişkiler içindeydi.

İtalya Başbakanı Meloni, geçen yıl Trump'ın yemin törenine davet edilen tek Avrupalı lider olmuştu.

Savaşın başladıktan bir süre sonra 31 Mart'ta İtalya'nın, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı.

Bu sırada, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, birçok kez savaşın sonlandırılması çağrısı yapmış, Trump ise 12 Nisan'da Papa için "dış politikada zayıf ve berbat" ifadelerini kullanarak, sert tepki göstermişti.

Papa ile Trump arasındaki söz düellosuna Meloni de 13 Nisan'da ABD Başkanının, Papa hakkındaki sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, tartışmaya dahil olmuştu.

Bunun üzerine Trump, 14 Nisan'da İtalyan Corriere della Sera gazetesine bir demeç vererek, Avrupa'daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirmiş ve "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, savaş sırasında İtalya'nın yeterince yardımcı olmadığını öne sürerek, Meloni'nin tutum değiştirdiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meloni ve Trump'tan G7 Zirvesi'nde Görüşme - Son Dakika

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