Meme Kanseri İçin 44 Bin Tarama

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bu yıl ilk 9 ayda 44 bin tarama mamografisinin çekildiğini, bu işlemin meme kanseriyle mücadelede en büyük silahları olduğunu bildirdi.

Güner, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, insanların sağlığını kaybetmeden önce korunması gerektiğini söyledi.

Bunun için Sağlık Bakanlığı olarak çalıştıklarını dile getiren Güner, "Bu yıl ilk 9 ayda 44 bin tarama mamografisi İstanbul'da çekilmiş durumda. Tarama mamografisi meme kanserinde bizim en büyük silahımız." diye konuştu.

Güner, İstanbul'da kanser taraması için farklı uygulamaların olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"14 tane kanser erken teşhis merkezi ve sağlıklı hayat merkezindeki mamografimizle beraber tespit ettiğimiz 4 bin riskli kadını MHRS sisteminden bağımsız bir şekilde, onlara danışman atayarak randevularını, muayenehaneleri, ameliyatlarını planladık. Şu anda 373 kadını meme şikayeti olmaksızın, yolda tarama programıyla teşhis edip, tedavi ettirdik."

"Erken tanı hayat kurtarır"

Sağlıklı hayat merkezinin ortaya çıkma nedeninin kanserle erken tanı programı olduğunu anlatan Güner, meme kanserinin bunun en önemli unsurlarından birisi haline geldiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Güner, kadınların sağlığını önemsediklerine dikkati çekerek, "Bunun için bir tane bile mamografi çekilmeyen kadın kalmamasını istiyoruz. Bu sayıların artması için mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Tedavi edici hizmetlerde oldukça başarılıyız. Erken tanı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.