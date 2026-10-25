Memişoğlu 20 Ekim'de KETEM'lerde 8 bin 235 mamografiyle günlük rekoru duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Memişoğlu 20 Ekim'de KETEM'lerde 8 bin 235 mamografiyle günlük rekoru duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kemal Memişoğlu, 20 Ekim'de ülke genelindeki KETEM'lerde bir günde 8 bin 235 mamografi çekildiğini ve bunun tüm zamanların en yüksek günlük tarama sayısı olduğunu bildirdi. Bakan, 40-69 yaştaki kadınları 499 merkezde ücretsiz meme kanseri taraması yaptırmaya çağırdı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 20 Ekim'de ülke genelindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM), bir günde 8 bin 235 mamografi çekerek tüm zamanların en yüksek günlük tarama sayısına ulaştıklarını bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, "8 bin 235 tarama, tek bir gün: erken teşhiste Türkiye rekorunu yeniledik" başlığıyla paylaşım yaptı.

Meme kanseriyle mücadelede en büyük gücün, erken teşhis ve düzenli tarama bilinci olduğunu belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"20 Ekim'de ülke genelindeki KETEM'lerimizde bir günde 8 bin 235 mamografi çekerek tüm zamanların en yüksek günlük tarama sayısına ulaştık. Türkiye genelindeki 499 kanser tarama merkezimizde, 40-69 yaş aralığındaki kadınlarımıza ücretsiz meme kanseri taraması hizmeti sunuyoruz. Sağlığınız bizim için kıymetli. 40-69 yaş aralığındaki tüm kadınlarımızı, en yakın Sağlıklı Hayat Merkezine, KETEM'e veya Mobil KETEM araçlarımıza başvurarak ücretsiz taramalarını yaptırmaya davet ediyorum. Erken teşhis hayat kurtarır."

Kaynak: AA
Meme KanseriMeme KanseriMamografiSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:49
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4’ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:40:23. #7.12#
SON DAKİKA: Memişoğlu 20 Ekim'de KETEM'lerde 8 bin 235 mamografiyle günlük rekoru duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei