Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "AİFD III. Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu"na katıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen "AİFD III. Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, dünyanın, ticaret savaşları ve sıcak çatışmaların yanı sıra hızlı bir teknolojik dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekti.

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde elde ettiği küresel başarıyı üretim ve teknoloji alanlarına da taşımayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'de geliştirilecek her ilaç, molekül veya tıbbi cihazı yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak değeri olarak gördüklerini kaydetti.

Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri olduğunu, halihazırda ilaç alanında 985 klinik araştırmanın sürdüğünü anlatan Memişoğlu, "Biyoteknoloji ve biyolojik tedavilerin ne kadar geliştiğini görüyorsunuz. Bunu hızlandırmak istiyorsanız gelin ülkemizde beraber çalışalım. Yaklaşık 50 yıldır burada zaten birlikte üretiyoruz. Şimdi yeni şeyleri de beraber söyleyelim, yeni projelere beraber başlayalım." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Türkiye'nin sahip olduğu sağlık verilerinin stratejik önemine de vurgu yaparak, 2014'ten bu yana biriken veri havuzunun dünyada eşi benzeri bulunmadığını belirtti.

Verilerin standartlaştırılarak bilim dünyası, araştırmacılar ve ilaç sektörüyle buluşturulması gerektiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Şu anda en büyük zenginlik bu veri bizim için. Bunu verimli kullanır ve standardize edersek dünyaya bu konudaki hizmetimiz çok farklı bir hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında yalnızca hizmet sunumunda değil, üretim ve teknoloji alanlarında da söz sahibi olmasını hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda yerli bilim insanlarının ve uluslararası paydaşların desteğinin önemini vurguladı.