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Memur Emeklilerine Seyyanen Verilen Tutar Emekli Ücretlerine Eklenmeli - Son Dakika
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Memur Emeklilerine Seyyanen Verilen Tutar Emekli Ücretlerine Eklenmeli

Sivil Memurlar Sendikası Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, kamu görevlilerinin beklentilerine ilişkin olarak, memur emeklilerinin mali sorun yaşamaması için temmuz ayında memurlara seyyanen verilen tutarın taban aylıklara eklenerek, emekli ücret ve ikramiyelerine yansıtılması gerektiğini belirtti. Baytemir ayrıca, kamu kaynaklarının adil bölüşümü çerçevesinde tüm memur ve emeklilere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmesi talebinde bulundu.

Memur Emeklilerine Seyyanen Verilen Tutar Emekli Ücretlerine Eklenmeli
21.12.2023 - 21:10,
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Sivil Memurlar Sendikası Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, kamu görevlilerin beklentilerine ilişkin; "Memur emeklilerinin mali sorun yaşamaması için 7456 sayılı kanun ile temmuz ayında memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 liranın taban aylıklara eklenerek, emekli ücret ve ikramiyelerine yansıtılması gerekir" dedi.

Sivil Memurlar Sendikası Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, talep ve beklentilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Baytemir, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"MEMURLARA ÖDENEN LOJMAN TAZMİNATI TÜM MEMURLARA KİRA YARDIMI OLARAK YENİDEN ÖDENMEYE BAŞLANMALIDIR"

"Enflasyon rakamları Kasım ayı için yüzde 3.28, yıllık ise yüzde 61.98 olarak açıklanmıştır. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 25 lira olmuştur. Yoksulluk sınırı 45 bin 686 liraya çıkarken bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 18 bin 239 liraya yükselmiştir. Memurlar, hayatını idame ettirebilecek realiteye uygun, refah seviyesini yaşamsal olarak destekleyecek bir ücret beklentisi içindedirler. Bu beklentinin gereği mutlaka yerine getirilmelidir. Ayrıca, 1994 yılı ekonomik krizi akabinde 1994 ile 2005 yılları arasında 375 sayılı KHK kapsamında memurlara ödenen lojman tazminatı tüm memurlara kira yardımı olarak yeniden ödenmeye başlanmalıdır.

Memur ve emekli maaşı artışlarında vergi dilimi, ülkenin büyüme oranı, enflasyon farkı gibi hususların etkisi, görevin sağladığı katma değer ve personelin performansının göz önünde bulundurulması gerekir. Memur emeklilerinin mali sorun yaşamaması için 7456 sayılı Kanun ile Temmuz ayında memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 liranın taban aylıklara eklenerek, emekli ücret ve ikramiyelerine de yansıtılması gerekir."

Baytemir ayrıca, kamu kaynaklarının adil bölüşümü çerçevesinde kamu işçilerine ödenen ikramiye ve tediyenin benzeri olarak ocak ve temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere tüm memur ve emeklilerine yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmesi ile ilgili de talebini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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Memur, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur Emeklilerine Seyyanen Verilen Tutar Emekli Ücretlerine Eklenmeli - Son Dakika


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