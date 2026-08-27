Memur-Sen\'den AK Parti\'ye Ziyaret

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti. Görüşmede kamuda ücret dengesizliğinin giderilmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi, kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları ile 4688 sayılı Kanun'un güncellenmesi ele alındı.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ile birlikte AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti. Memur-Sen Konfederasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede kamu personel sisteminin mevcut durumu ve ihtiyaçları ile çalışma hayatının gündemindeki başlıca konular, kamuda ücret dengesizliğinin giderilmesi, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının geliştirilmesi, birinci dereceye yükselen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun günün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi" başta olmak üzere çeşitli konular üzerinde değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmede Kamu görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hak ve kazanımlarının güçlendirilmesi ve kamu personel sisteminin daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, çözüm bekleyen başlıklara ilişkin karşılıklı görüş ve önerilerin de paylaşıldığı ifade edildi.