Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Yalçın'ın görüşmede servis konusu, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme kararlarının uygulanması, koruyucu giyim yardımı gibi konuları gündeme getirdiği belirtildi.

14.08.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Sendikadan yapılan açıklamada, Yalçın'ın görüşmede servis konusu, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme kararlarının uygulanması, koruyucu giyim yardımı gibi konuları gündeme getirdiği belirtildi. Yalçın, "Tasarruf, tedbir ya da önlem; emekçinin cebinden, emeğin alın terinden ve toplu sözleşme hükümlerinden olmamalı, gelir dağılımında adalet için ortak akılla, paydaşlıkla, sosyal diyalogla doğru kararlar alınmalıdır" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul da yer aldı. Sendikadan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada; Yalçın'ın 1'inci dereceye 3600 ek gösterge düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesini, görev aylığı-emekli aylığı arasındaki bağlantının tekrar adil bir seviyede kurulması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Servis hizmetinin ihtiyari olarak değil net ve açık bir hükümle oluşabilecek tereddütlere yer verilmeden toplu sözleşmede yer aldığını belirten Yalçın, ziyarette şunları söyledi:

"Bu uygulamanın askıya alınması, devletimize mali imkan sağlamamakla birlikte aynı zamanda sosyal maliyeti de artıracaktır. Madde hükmünün doğru yorumlanması ve adil olarak hayata geçirilmesi sosyal ve hukuk devletinin gereğidir. İlk toplu sözleşmeden bugüne kadar 12 yıldır sorunsuz uygulanan koruyucu giyim kazanımı süreklilik kazanmış önemli bir uygulamadır. Yıllar içerisinde kapsamı, hizmet kolu sayısı ve uygulama örnekleri olumlu şekilde genişleyen koruyucu giyim kazanımımız; masanın dışında, toplu sözleşme hakkına, özerkliğine ve kararlarına aykırı olacak şekilde engellenmemelidir. Her bir hizmet kolumuzda yer alan fazla çalışma ücreti toplu sözleşmede elde edilmiş; emeğin alın ve akıl terinin, emekçinin hakkıdır. Bu hususlarda tasarruf uygulanması kabul edilemez.

"Sözleşmeli olanlara ek ödemenin ödenmemesi yanlış bir uygulamadır"

7'nci Dönem Hakem Kurulu kararlarından olan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine Ek Ödeme hususunda KİT'ler dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan koruma/güvenlik personelinden sözleşmeli olanlara ek ödemenin ödenmemesi yanlış bir uygulamadır. Görüşmelerde, kadro ve pozisyon ifadeleriyle açık ve net olarak sözleşmeli personelin bu kapsamda sayıldığı, ek ödemeden sorunsuz yararlanacağı kararlaştırılmıştır. Aksi bir uygulama, görüş ya da karar kabul edilemez. Ayniyat saymanları ile ilgili temmuz ayında Cumhurbaşkanı kararı ile yapılan düzenleme sayman-ayniyat saymanı arasındaki tartışmayı bitirmiş, tazminatlar noktasındaki farklılık giderilmiştir. Toplu sözleşmede saymanlara ödenen ilave tazminat uygulaması ayniyat saymanlarına da verilmeli, tartışmalar bitirilmelidir.

Tasarruf, tedbir ya da önlem; emekçinin cebinden, emeğin alın terinden ve toplu sözleşme hükümlerinden olmamalı, gelir dağılımında adalet için ortak akılla, paydaşlıkla, sosyal diyalogla doğru kararlar alınmalıdır. Tasarruf tedbirleri kapsamında; 5 hizmet kolumuzda yer alan koruyucu giyim, servis hizmeti ve fazla çalışma ücreti kazanımlarımıza yönelik bürokratlar tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazılar, toplu sözleşme özerkliğine, tarafların kararlarına, Anayasa'ya, 4688 sayılı kanuna ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır."

Kaynak: ANKA

3600 Ek Gösterge, 3600 Ek Gösterge, Mehmet Şimşek, Ali Yalçın, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
13:08 TBMM’ye hitap edecek Mahmud Abbas’tan kürsü talebi Oturarak konuşmak istedi ama... TBMM'ye hitap edecek Mahmud Abbas'tan kürsü talebi! Oturarak konuşmak istedi ama...
07:31 Yerden kalkmıyorlardı Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba
00:28 Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 16:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement