Memur-Sen Refah Payı Talep Etti

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(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, refah payı talepleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Yalçın, "Kamu görevlilerimizin kayıplarının telafisi için refah payı iyileştirmesi istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu personelinin refah payı talepleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ettiklerini bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti:

"Refah payı talebimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüştük. Memur-Sen'in enflasyonu gören öngörüsü, toplu sözleşme masasında imza atmama haklılığını gözler önüne sermiştir. 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 15 + toplamda yüzde 10 refah payı teklifimize; noter görevi üstlenerek sessiz kalan hatalı Hakem Kurulu kararının telafisi için refah payı talebimizi Bakan Işıkhan'a ilettik. 1,5 yıl önce ne söylediysek, hangi karara itiraz ettiysek geçerliliğini koruyor. Ocak ayında ilk 6 aylık artış, mutabakat sağlayamadığımız teklifimiz olan yüzde 15 zam + toplamda yüzde 10 refah payı şekliyle başlamalıdır. Kamu görevlilerimizin kayıplarının telafisi için Refah Payı iyileştirmesi istiyoruz."