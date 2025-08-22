Memur-Sen toplu sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmayacağını açıkladı - Son Dakika
Memur-Sen toplu sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmayacağını açıkladı

Memur-Sen toplu sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu\'na başvurmayacağını açıkladı
22.08.2025 18:11
Memur-Sen, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ve Hakem Kurulu'na başvurmadıklarını açıkladı. Kanuna göre Kamu İşveren Heyeti'nin de Hakem Kurulu'na başvurmaması halinde karar TBMM bütçe görüşmelerine taşınarak, burada alınan kararın yürürlüğe girmesiyle belirlenecek.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin Hakem Kurulu'na başvuru yapılmadığını duyurdu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere sürecinin sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin hükümlerde yapılan zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı.

HAKEM HEYETİ'NE GİDİLMESİ BEKLENİYORDU

Bu çerçevede 8. Dönem Toplu Sözleşme'de yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'nin veya Kamu İşveren Heyeti'nin gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne 4688 Sayılı Kanun gereğince başvurulması gerekiyordu.

MEMUR SENDİKASINDAN AÇIKLAMA: BAŞVURMADIK

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, Memur-Sen'in hakem heyetine başvurmayacağı belirtilerek, "'Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz, bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kamu işvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakeme başvurmadık" denildi.

TBMM BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE TAŞINACAK

Kanuna göre yetkili konfederasyon dışında Kamu İşveren Heyeti'nin de gün içerisinde Hakem Kurulu'na başvurma hakkı bulunuyor. Kamu İşveren Heyeti'nin de başvurmaması halinde ise karar TBMM bütçe görüşmelerine taşınarak, burada alınan kararın yürürlüğe girmesiyle belirlenecek.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Memur, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen toplu sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmayacağını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:49
Beyoğlu Belediyesi’nde başkan vekili CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu
Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu
14:52
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor
