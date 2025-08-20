Memur-Sen: Toplu Sözleşmede Uzlaşmazlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Memur-Sen: Toplu Sözleşmede Uzlaşmazlık

Memur-Sen: Toplu Sözleşmede Uzlaşmazlık
20.08.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını açıkladı.

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8'inci Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Memur-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamu görevlilerinin ve emeklilerin refah seviyesini artırmak, geçmişteki kayıplarını telafi etmek, ücret adaletini ve maaş dengesini sağlayarak çalışma barışını tesis etmek, zorunlu giderlerin etiketlere günlük yansıdığı enflasyonist ortamda memuru dardan, emekliyi darboğazdan kurtarmak için yürüttüğümüz 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 27'nci günün sonunda maalesef uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır" denildi.

Memur-Sen'in, sürecin en başından itibaren, Toplu Sözleşme masasının adaleti, hakkaniyeti sağlayacağına olan inancını, sorunları giderecek ve çözüm üretecek tek yer olduğuna yönelik iradesini ortaya koyduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Pazarlık sürecini sadece maaş ve ücret iyileştirmesi değil, memurun itibarını koruma, insanca yaşama kavuşma mücadelesi olarak gördük. Yasanın kendinden menkul olumsuzluklarını, sürenin darlığını ve konuların çokluğunu defaatle ifade ederek memnuniyet üretecek teklifin bir an önce gelmesi çağrılarımıza Kamu İşvereni'nin, refah payı ve taban aylığı içermeyen, 10 artı 6 ve 4 artı 4 şeklinde yaptığı yetersiz ve gerçeklerden uzak ilk teklifi reddettik. Başkanlar Kurulumuzca açıklanan eylem takvimi çerçevesinde, 81 ilde yaptığımız basın açıklamaları, bağlı sendikalarımızın münferit eylemleri, Türkiye gündemini belirleyen etkili sosyal medya çalışmalarımız sonrasında Kamu İşvereni'nin teklifine sadece 1000 TL taban aylığı zammı eklemesi üzerine, pazarlık edilebilir bir teklif gelene kadar Türkiye genelinde çadır nöbetlerine başlayacağımızı, iş bırakacağımızı, miting ve yürüyüş düzenleyeceğimizi kamuoyuna ilan ederek maaş çarpıklığını gidermeyen ve beklentileri karşılamayan bu teklifi de yok saydık, kabul etmedik. 18 Ağustos Pazartesi günü Memur-Sen'in öncülüğünde, alın terine sahip çıkan, gelirde adalet ücrette denge isteyen yüz binlerce kamu görevlisinin Türkiye genelinde iş bırakarak birçok kamu hizmetini durdurması, on binlerce kamu görevlisinin, 'Emeğimiz, Ekmeğimiz, Geleceğimiz İçin Eylemdeyiz' mitingimize katılarak hep bir ağızdan 'Hak, emek, adalet' diye haykırması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyüşümüz sonrasında Kamu İşvereni üçüncü teklifini sadece 2026 yılı için revize ederek 11 artı 7 şeklinde son teklif olarak açıklamıştır. Memur-Sen olarak bu teklifin son teklif olamayacağını, bu rakamlarla çalışma barışı sağlanamayacağını deklare ederek, yeni teklif çağrımızı bir kez daha yineledik. Memur-Sen'in yürüttüğü samimi, şeffaf ve kararlı mücadeleye, emeğin hakkının savunulması noktasında ortaya koyduğu sendikal iradeye, örgütlü gücünün eylemliliğine rağmen memurun sesine kulağını, emeklinin mağduriyetine gözünü kapatan Kamu İşvereni, tüm bu kayıtsızlığını sürdürmüş ve 19 Ağustos tarihinde Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Kamu İşvereni'nin uzlaşmaz ve çözümden uzak tutumuyla neden olduğu bu tabloya karşın, emeğin savunuculuğunu ve adalet arayışımızı yasanın dayattığı sınırları zorlayarak sürdüreceğimizi, tüm çözüm mekanizmalarını değerlendireceğimizi, hak arama mücadelemize Toplu Sözleşme süresi ve kapsamıyla sınırlı kalmadan bilfiil devam edeceğimizi tüm kamu görevlilerine saygı ile duyururuz."

'DENGEYİ SAĞLAYACAK TEKLİF GELMEDİ'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzlaşamadık, altüst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi. Sorunu herkes görüyor. Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor. Toplu Sözleşme'yi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık. Hizmet kolu sözleşmelerinde yetki de söz de sendikalarda. Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi. Sorun devam etmemeli. Geniş açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Memur, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen: Toplu Sözleşmede Uzlaşmazlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:03:35. #7.12#
SON DAKİKA: Memur-Sen: Toplu Sözleşmede Uzlaşmazlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.