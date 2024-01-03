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Memur ve emekli maaşlarına yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerine yüzde 37,57 zam - Son Dakika
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Memur ve emekli maaşlarına yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerine yüzde 37,57 zam

Geçen yılın enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 37,57 zam yapılacağı belirlendi. Bu zam oranları, toplu sözleşmeler ve enflasyon farklarıyla hesaplandı. Ayrıca, en düşük emekli aylığı rakamının da ilerleyen günlerde yükseltilmesi bekleniyor.

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerine yüzde 37,57 zam
03.01.2024 - 12:07,  Güncelleme: 12:10
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Geçen yılın enflasyon rakamının netleşmesiyle memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,93 artmasıyla yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak hesaplandı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı 2023'ün ikinci 6 ayında yüzde 6 maaş zammı alan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi, hesaplamalara göre, bu dönemde oluşan enflasyon farkını alacak.

Buna, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı 2024'ün ilk 6 ayına ait yüzde 15 zam da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 49,25 olacak.

En düşük emekli aylığı rakamı yükseltilebilir

Aylık artışları enflasyona göre belirlenen işçi ve Bağkur emeklileri ise 2023'ün ikinci 6 ayına ait yüzde 37,57 enflasyon oranında zam alacak.

Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin ise kök maaşına yapılacak.

Bununla birlikte, ilerleyen günlerde en düşük emekli aylığı rakamının yükseltilmesi de beklentiler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Bağ Kur, Memur, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur ve emekli maaşlarına yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerine yüzde 37,57 zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerine yüzde 37,57 zam - Son Dakika
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