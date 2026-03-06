Memurların Bayram İkramiyesi Talebi - Son Dakika
Memurların Bayram İkramiyesi Talebi

06.03.2026 17:10
Önder Kahveci, memurların da bayram ikramiyesinden yararlanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "İşçiler ve emekliler bayram ikramiyesi alırken, kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek çalışan grubu memurlardır. Yıllardır dile getirdiğimiz üzere kamu görevlileri de diğer çalışanlar ve emekliler gibi bayram ikramiyesinden yararlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memurların bayram ikramiyesi alması gerektiğine ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kahveci, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız ve bayramın yaklaştığı bu günlerde önemli bir adaletsizlik de ortadadır. Bugün işçiler ve emekliler bayram ikramiyesi alırken, kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek çalışan grubu memurlardır. Yıllardır dile getirdiğimiz üzere kamu görevlileri de diğer çalışanlar ve emekliler gibi bayram ikramiyesinden yararlanmalıdır. Öte yandan ülkemizde akaryakıt fiyatlarında uzun süredir uygulanan eşel mobil sistemi, petrol fiyatlarında yaşanan artış ve azalışların anında pompa fiyatlarına yansıtılmasını sağlamaktadır. Piyasadaki değişimler bu kadar hızlı şekilde fiyatlara yansıtılırken, milyonlarca kamu görevlisinin maaşlarının aylar boyunca sabit kalması çalışanlarımız açısından alım güçlerinin düşmesiyle sonuçlanmaktadır.  Bugün uygulanan sistemde memur maaşlarına altı ay için zam yapılmakta, enflasyon bu oranı aştığında oluşan kayıp ancak dönem sonunda 'enflasyon farkı' adı altında telafi edilmektedir. Oysa yüksek enflasyon dönemlerinde bu uygulama, kamu çalışanlarının alım gücünün her ay biraz daha erimesine yol açmaktadır. Bu nedenle memur maaşlarında da eşel mobil sistemine benzer bir uygulamaya geçilmeli, enflasyondaki aylık değişimler doğrudan ve gecikmeden maaşlara yansıtılmalıdır. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kamu çalışanlarının emeğinin karşılığını aldığı, alım gücünün korunduğu ve sosyal haklarının güçlendirildiği bir düzenleme son derece yerinde olacaktır."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
