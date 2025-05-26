Mençuna Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşüyle, tarihi Çifte Köprülerden başlayarak Mençuna Şelalesi'ne uzanan parkurda katılımcılar Karadeniz'in eşsiz doğasında hem spor yaptı hem de bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Mençuna Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi. Tarihi Çifte Köprülerden başlayan yürüyüşe Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlik, Arhavi'nin doğal ve tarihi simgelerinden biri olan Osmanlı döneminden kalma Çifte Kemer Köprüler önünde verilen buluşma ile başladı. Katılımcılar, burada doğayla iç içe bir atmosferde, kuş sesleri eşliğinde yaklaşık 4 kilometrelik orman parkurunu yürüyerek Mençuna Şelalesi'ne ulaştı.

Yol boyunca katılımcılar, yeşilin her tonunu barındıran zengin bitki örtüsü, şırıl şırıl akan dereler ve Karadeniz'in kendine özgü florasıyla karşılaştı. Bölgeye özgü orman gülleri, dev kayın ve kestane ağaçları yürüyüşe görsel bir şölen kattı. Özellikle ilkbaharda coşan Mençuna Deresi boyunca yapılan yürüyüş, katılımcılara adeta bir tabiat terapisi sundu.

Yaklaşık 700 metrelik tırmanışın ardından varılan Mençuna Şelalesi, 90 metrelik yüksekliğiyle Karadeniz'in en görkemli şelalelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şelalenin eteklerine ulaştıklarında vatandaşlar, buz gibi suların serinliğinde dinlenme fırsatı buldu. Katılımcılar bol bol fotoğraf çekerek bu eşsiz doğa manzarasını ölümsüzleştirdi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, "Mençuna yalnızca bir şelale değil, Arhavi'nin doğal mirasıdır. Bugün halkımızla birlikte bu eşsiz güzellikleri yaşadık. Yürüyüş boyunca doğanın bizlere sunduğu sessizlik, huzur ve yeşilin binbir tonu ile iç içeydik. Amacımız bu değerleri tanıtmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak" dedi.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir ise "Çifte Köprü'den başlayıp Mençuna'ya uzanan bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerle hem vatandaşlarımızı spora teşvik ediyor hem de ilçemizin eşsiz doğal güzelliklerini tanıtmaya katkı sağlıyoruz. Mençuna Şelalesi, Karadeniz'in doğal zenginliklerinden sadece biri. Bu değerlerimizin tanıtımı için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.