Mençuna Şelalesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Mençuna Şelalesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan Mençuna Şelalesi, son dönemde yoğun ilgi görmektedir. Doğal güzellikleri ve huzur verici atmosferiyle öne çıkan şelale, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelmiştir. Mençuna Şelalesi, Kamilet Vadisi'ndeki doğal güzelliklerle ünlü olup, ilkbahar aylarında en coşkun dönemini yaşamaktadır. Şelale, 90 metre yüksekliği, yemyeşil doğası ve serin sularıyla ziyaretçilere büyüleyici manzaralar sunmaktadır. Özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalanlar, buraya gelerek serinlemekte ve doğayla iç içe vakit geçirmektedir. Mençuna Şelalesi'ne ulaşmak için yapılan doğa yürüyüşü, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunarken, yol boyunca karşılaşılan bitki örtüsü ve kuş sesleri doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatmaktadır. Şelalenin popülerliği arttıkça, hafta sonları ve tatil günlerinde yoğunluk yaşanmaktadır. Ayrıca sosyal medyada sıkça paylaşılan şelale, fotoğraf tutkunları için de bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bölgede işletmeci olan Nejla Can, ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirtmiştir. Mençuna Şelalesi'ne gelen İsa Uza ise doğal ve güzel bir yer olduğunu söyleyerek herkesin gelip görmesini tavsiye etmiştir. Mençuna Şelalesi'ne gelen diğer ziyaretçiler de manzaranın güzelliğini ve doğanın tadını çıkardıklarını ifade etmişlerdir.

04.06.2024 09:47
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Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde yer alan Mençuna Şelalesi, son dönemde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğal güzellikleri ve huzur verici atmosferiyle öne çıkan şelale, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

İlçede bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kamilet Vadisi'ndeki Mençuna Şelalesi, ilkbaharla birlikte en coşkun dönemini yaşıyor. Yaklaşık 90 metre yüksekliğe sahip olan Mençuna Şelalesi, yemyeşil doğası ve serin sularıyla ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar sunuyor. Özellikle yaz aylarında sıcak havadan bunalanlar, serinlemek ve doğayla iç içe bir gün geçirmek için buraya akın ediyor. Şelaleye ulaşmak için yapılan doğa yürüyüşü, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunarken, yol boyunca karşılaşılan bitki örtüsü ve kuş sesleri, doğaseverler için unutulmaz anlar yaşatıyor.

Mençuna Şelalesi'nin popülerliğinin artmasıyla birlikte, hafta sonları ve tatil günlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Sosyal medyada da sıkça paylaşılan Mençuna Şelalesi, fotoğraf tutkunları için de bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Şelalenin büyüleyici güzellikleri, birçok fotoğraf karesinde ölümsüzleştiriliyor ve bu paylaşımlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Bölgede işletmeci olan Nejla Can, şelalenin her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını belirtti. Can, "Kamilet Vadisi'nde bulunan çifte köprülerle bölge, eşi benzeri olmayan bir vadi. Herkesi Kamilet Vadisi'ne bekliyoruz" dedi.

Ordu'dan Mençuna Şelalesi'ne gelen İsa Uza ise "Daha önce de gelmiştim. Şimdi ailecek geldik. Çok güzel, doğal bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Didem Taşbaşı ise, "Hafta sonu için Mençuna Şelalesi'ne geldik. Çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Yolu biraz meşakkatli olsa da çıktığınıza değecek bir manzarası var. Biz çok keyif aldık. Böyle bir güzellikle karşılaştığımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Funda Ban ise, "Buraya hafta sonu tatili için geldik. Gayet güzel bir doğası var. Gelen turistler tarafından atılan plastik atıklar çöp sorununa sebep olmuş. Bunun dışında gerçekten çok güzel bir doğaya sahip" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mençuna Şelalesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika

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