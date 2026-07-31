Menderes Belediye Başkanı Çiçek, ekibiyle sahaya indi: "Benim odağım hizmet"

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, birim müdürleri ve teknik personeliyle birlikte ilçe genelinde saha incelemesi yaptı. Vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Başkan Çiçek, "Benim odağım hizmet. Vatandaşlarımız bize yetkiyi hizmet üretmek için verdi" dedi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçede yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla birim müdürleri ve ilgili personeliyle birlikte sahaya çıktı. Sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İlkay Çiçek, hem saha tespitlerinde bulunup bürokratlarına talimatlar verdi hem de mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Mendereslilerle birebir temas kurarak hayata geçirilen projeleri ve saha çalışmalarını aktaran Başkan İlkay Çiçek, hizmet kalitesini artırmak adına vatandaşlardan doğrudan geri bildirim aldı.

"VATANDAŞ BİZE YETKİYİ HİZMET İÇİN VERDİ"

Saha ziyaretleri sırasında yürütülen çalışmalara ve belediyecilik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şunları söyledi:

"Benim odağım hizmet. Göreve gelmeden önce de böyleydi, görevde olduğum sürece de öyle olacak. Vatandaşlarımız bize yetkiyi hizmet üretmek için verdi. Bizim de bu göreve layık olmamız, ilçemiz için en iyisini yapmamız gerekiyor. Amacımız Menderes'e en iyi hizmeti sunmak. Biz her zaman halkın içindeyiz. Sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımızın taleplerine de yanıt veriyoruz. Her zaman Menderes'in geleceği için çalışıyoruz ve halkımızdan sürekli olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla, canla başla çalışmaya devam edeceğiz."