Menderes Belediyesi\'ne operasyon… Belediye Başkanı Çiçek dahil 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu şüphelilerin, İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, İzmir Adliyesi'ne getirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta 6 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.