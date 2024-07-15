Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirerek yaptıkları çalışmaları anlattı. Çiçek, mali disiplin sağlayarak çalışma arkadaşlarının maaşlarını eksiksiz ödediklerini belirtti.

15.07.2024 11:20  Güncelleme: 12:36
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(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi. Çiçek, "Tam bir uyum içerisinde Menderes'imiz için canla, başla çalışıyoruz. Özellikle mali disiplini sağlayarak çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını eksiksiz almasını sağladık. Şu an hiçbir çalışma arkadaşımızın Belediye'den 1 lira alacağı yok" dedi.

31 Mart Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen İlkay Çiçek, görevdeki 100 gününü geride bıraktı. Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Çiçek, şunları söyledi:

"Belediye'mizde kurumsal anlamda hamlelerimizi yaparak hızlıca işe koyulduk. Çalışma arkadaşlarımızla tam bir uyum içerisinde Menderes'imiz için canla, başla çalışıyoruz. Özellikle mali disiplini sağlayarak çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını eksiksiz almasını sağladık. Şu an hiçbir çalışma arkadaşımızın belediyeden 1 lira alacağı yok. Menderes'imiz için gecesine gündüzüne katan, ter akıtan çalışma arkadaşlarımızın her daim yanında olacağız. Çünkü emek en yüce değerdir. Mali disiplinle birlikte dışarıya olan borçlarımızı da düzene soktuk, planlı ve düzenli bir şekilde ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Talepler yerine getiriliyor

İzmir Büyükşehir Belediye'miz ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle 508 Menderes-Konak otobüs hattımızı devreye soktuk. Bunun yanı sıra yol çalışmalarımızda da önemli adımlar attık. Hem kendi ekip ve ekipmanımız hem de Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle yol çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken vatandaşlarımızın talepleri önceliğimizi oluşturuyor. Bu taleplere göre öncelikli noktalarda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bozuk yollarımızda düzenleme yapılırken yeni yollar için de çalışma gerçekleşiyor.

Sosyal alanlar

Belediyemizin iştiraki olan Cumaovası A.Ş'de yapmış olduğumuz hamleler ile vatandaşlarımızın bize ait işletmelerden daha etkin yararlanmasının önünü açtık. Vatandaşlarımız sağlıklı ve ekonomik ürünlere ulaşarak mutlu oluyor. İşletmelerimizin sayısını arttıracak girişimlerde de bulunduk. İlk etapta Görece Göçmen Konutları'na yeni işletmemizi kazandıracağız. Görev süremiz boyunca bu artarak devam edecek. Çeşitli etkinliklerle de hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Özellikle kültür-sanat alanında yapmış olduğumuz etkinlikler çok beğeniliyor. Bunların da devamı gelecek. Çocuklarımızın ve ailelerinin keyifle vakit geçirmesi için parklarımız başta olmak üzere sosyal yaşam alanlarında da iyileştirme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.'"

Hemşehrileriyle kol kola

Aktif şekilde sahada olduğunun altını çizen Başkan Çiçek, "Görev süremiz boyunca tek bir amacımız var o da hemşehrilerimizin bize olan güvenini boşa çıkarmamak. Onların acı günlerinde de mutlu günlerinde de yanlarında oluyoruz. Belediye başkanı olmadan önce de onlarla kol kolaydım şimdi de kol kolayım. Hayatım boyunca da bu böyle olacak. 5 yılda hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaracak adımları atıyoruz. 5 yıl sonunda Menderes'in geleceğine dair önemli işleri başarmış olacağız. En büyük destekçim olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi birlik ve beraberlikle Menderes için güzel günleri hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi - Son Dakika

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