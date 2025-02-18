Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Hizmetleri Yerinde İnceledi

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(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İşlerin ilerleyişiyle ilgili bilgi alan Çiçek, Mendereslilere hak ettikleri hizmeti vererek ilçemizi hak ettiği konuma ulaştıracağız" dedi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçede yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra da vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinleyen Çiçek, şunları söyledi:

"Menderes'i hak ettiği konuma ulaştıracağız"

"Göreve gelir gelmez başladığımız hizmet yolculuğumuza vitesi artırarak devam ediyoruz. İlçemizde ihtiyaç duyulan her alanda eksikleri gidermeyi ve yenilenmeyi sürdürüyoruz. Ekiplerimizle sahada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yeni çalışmalarla da ilçemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Mendereslilere hak ettikleri hizmeti vererek ilçemizi hak ettiği konuma ulaştıracağız" dedi.