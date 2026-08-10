Menderes Belediye Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkanı İstifa Etti

Menderes Belediye Başkanı İstifa Etti
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İlkay Çiçek, rüşvet soruşturması sonrası CHP'den istifa dilekçesi sundu, 10 kişi tutuklandı.

İZMİR'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, partisi CHP'ye avukatları aracılıyla istifa dilekçesini sundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 Ağustos günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi, gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

10 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı, 7 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü S.D., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü H.Y., ile sivil vatandaşlar İ.P., ve A.P. ise adli kontrolle salıverildi.

Menderes Belediye Başkanı Çiçek, avukatı aracılığıyla partisi CHP'ye istifa dilekçesini sundu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İlkay Çiçek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkanı İstifa Etti - Son Dakika

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