Menderes'te Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçenin muhtarları ile kahvaltılı toplantıda buluştu. Çiçek, "Muhtarlarımızla daima iş birliği içinde Menderes'e en iyi hizmeti sunmak adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Menderes'in muhtarları ile toplantıda bir araya geldi. Kahvaltı ile başlayan toplantı Menderes Belediyesi Nikah Sarayı, Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda Menderes'teki çalışmalar ve ileriye dönük projeler anlatıldı. Muhtarlardan ihtiyaç ve talepler konusunda bilgi alınarak yapılabilecekler konuşuldu. Toplantıda tüm birim müdürleri de hazır bulundu.

"Her zaman iletişim halindeyiz"

Toplantıda konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Muhtarlar toplum ile kurumlar arasındaki hizmet akışında önemli bir konuma sahiptir. Muhtarlarımızın vatandaşlarımızla sağlıklı iletişim, doğru hizmetin ulaşması ve ihtiyaca yönelik proje üretme koşundaki rolünün farkındayız. Bu değeri onlara daima veriyoruz. Her zaman iletişim halindeyiz" dedi.

İş birliği ve iyi hizmete devam

Sözlerine devam eden Çiçek, "Muhtarlarımızdan aldığımız geri dönüşleri daima kaydediyoruz. Bu verilere göre hareket ediyoruz. Muhtarlar masamız ile muhtarlarımızın her zaman bir telefon uzağındayız. Muhtarlık ofislerine de sık sık ziyaretlerde bulunuyoruz. Her mahallemizde yapılması gereken ne varsa biliyoruz. Buna yönelik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün yaptıklarımızı anlatmanın yanı sıra muhtarlarımızın taleplerini de dinledik. Muhtarlarımızla daima iş birliği içinde Menderes'e en iyi hizmeti sunmak adına çalışmaya devam edeceğiz."