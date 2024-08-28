Menderes Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklarını tamamladı

Menderes Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ceylan Ertem'in konseriyle son bulacak olan kutlamalar, bayrak ve meşale yürüyüşü, söyleşi ve halk dansları gösterileri gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

28.08.2024 15:44
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sevilen sanatçı Ceylan Ertem Mendereslilerle buluşacak.

Menderes Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlar renkli görüntülere sahne olacak.

29 Ağustos Perşembe günü Özdere Kültür Merkezi'nde Atatürkçü Düşünce Derneği Özdere Şubesi ile birlikte düzenlenecek ve Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitü Başkanı Profesör Doktor Kemal Arı'nın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi ile başlayacak program, 30 Ağustos Cuma günü resmi kutlamalarla devam edecek. 30 Ağustos akşamı ise Cumaovası Efeler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 40. yılı kutlaması ile birlikte zafer coşkusu yaşanacak. Menderes Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek etkinlikte halk dansları gösterileri sergilenecek. 31 Ağustos Cumartesi günü Özdere Sevgi Parkı'nda bayrak ve meşale yürüyüşü ile devam edecek kutlamalar yürüyüşün ardından Özdere Arkadaş Cafe'de düzenlenecek Ceylan Ertem konseri ile son bulacak.

Ücretsiz servis

Zafer yürüyüşü ve Ceylan Ertem konserine katılmak isteyen vatandaşlar için 31 Ağustos Cumartesi günü Menderes'in çeşitli noktalarında ücretsiz servis de kaldırılacak.

"Coşkuyu birlikte yaşayalım"

102 yıl önceki heyecanla zafer kutlamasını gerçekleştireceklerini ifade eden Menderes Belediye Başkan İlkay Çiçek, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan zaferi 102. yılında coşkuyla kutlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Menderes'imizde Cumhuriyet'e giden yolu açan büyük zaferin ruhunu en iyi şekilde yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi coşkulu zafer kutlamalarımıza davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menderes Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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