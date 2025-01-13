Menderes Belediyesi, Beyaz Baston Haftası'nda Engelli Bireyler İçin Etkinlikler Düzenledi - Son Dakika
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Menderes Belediyesi, Beyaz Baston Haftası'nda Engelli Bireyler İçin Etkinlikler Düzenledi

Menderes Belediyesi, Beyaz Baston Haftası\'nda Engelli Bireyler İçin Etkinlikler Düzenledi

Menderes Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, görme engelli bireyler için etkinlikler ve eğitimler düzenlendi. Etkinlikler arasında İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi ziyareti ve belediye personeline yönelik eğitimler yer aldı.

13.01.2025 10:21  Güncelleme: 10:23
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(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler ve eğitimler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında düzenlenen İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi'nde görme engelli bireyler sanat eserlerini temas ederek deneyimledi.

Menderes Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında engelli bireyler için etkinlikler ve personel için eğitim düzenledi. Etkinlikler kapsamında ilk olarak görme engelli bireyler için İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi gezisi gerçekleştirildi. Görme engelli bireyler sanat eserlerini temas ederek deneyimledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla da özel çocuklarla Oluşum Medya'nın ofisi ziyaret edildi. Medya şirketinin ofisinde ağırlanan çocuklar orada röportajlar verdi. Gazete basım ve yayım aşamaları hakkında da bilgiler edindi. Hafta etkinlikleri kapsamında belediye personeline Görme Engelli Bireylerin Yaşadığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri adlı eğitim verildi.

"Daima empati kurarak projelerimizi ona göre planlıyoruz"

Etkinlikler hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Engelli bireylerimiz ile daima empati kurarak projelerimizi ona göre planlıyoruz. Projelerin yanı sıra etkinlikler de düzenliyoruz. İlk kırmızı bayraklı plajımızı da onların kullanımına sunmuştuk. Kardeşlerimiz için daima projeler üretmeye devam edeceğiz. Personelimize de düzenli olarak bu konuda eğitimler ve empati etkinlikleri düzenliyoruz. Engelli vatandaşlarımızı düşünmeyi her zaman sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi, Beyaz Baston Haftası'nda Engelli Bireyler İçin Etkinlikler Düzenledi - Son Dakika

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