Menderes Belediyesi Çocuklar İçin 'Şarjı Bitmeyen Oyunlar' Etkinliği Düzenliyor

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi tarafından çocuklar için 'Şarjı Bitmeyen Oyunlar' etkinliği düzenliyor. Her gün bir mahallede gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar geçmişte oynanan oyunları keşfediyor.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında yaz ayları boyunca çocuklara yönelik "Şarjı Bitmeyen Oyunlar" etkinliği gerçekleştiriliyor. Yapılan etkinlik renkli görüntülere sahne oluyor.

Hafta içi her akşam bir mahallede düzenlenen etkinlikte çocuklar geçmişten günümüze eskimeyen oyunları oynayıp keyiflice zaman geçiriyor. Sek sek, sandalye kapmaca, mendil kapmaca, çuval yarışı, kaşıkla pinpon taşıma, halat çekmece, hulahop, ip atlama yarışı, yakar top, şişe devirmece oyunlarının oynandığı etkinliğe çocuklar ve aileler büyük ilgi gösteriyor.

"Her şey çocuklarımız için"

Çocukların yüzünü güldürecek işlere imza attıklarını kaydeden Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Yaz ayları boyunca çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın yanında oluyoruz. Başlattığımız yaz spor okullarının yanı sıra, her yetişkinin çocukken oynadığı geleneksel oyunlarımızı da çocuklarımızla buluşturuyoruz. 'Şarjı Bitmeyen Oyunlar' etkinliğimizi çocuklarımız ve ailelerimiz çok sevdi. Her akşam bir mahallemizde çocuklarımız ve ailelerimizle buluşuyor, oyunlar oynuyoruz. Keyifle geçen etkinliklerimize tüm çocuklarımızı ve içinde ki çocuk ruhunu kaybetmemiş tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.