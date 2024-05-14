Menderes Belediyesi Engelliler Haftası Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Menderes Belediyesi Engelliler Haftası Etkinliği Düzenledi

Menderes Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyler ve aileleri için etkinlik gerçekleştirildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 'Herkese eşit hizmet anlayışımızla tüm kesimlerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Her yüz gülsün diye çalışmalarımızı aşkla sürdüreceğiz' dedi.

14.05.2024 11:50
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyler ve aileleri için etkinlik gerçekleştirildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Herkese eşit hizmet anlayışımızla tüm kesimlerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Her yüz gülsün diye çalışmalarımızı aşkla sürdüreceğiz" dedi.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ilçedeki engelli bireyler ve aileleri için etkinlik düzenlendi. Bir otelde gerçekleşen ve tüm gün süren etkinlikte engelli bireyler ve aileleri keyifli bir gün yaşadı.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Engelliler Haftası kapsamında özel çocuklarımız ve aileleri için etkinlik düzenledik. Tüm gün süren ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı güzel bir gün yaşadık. Herkese eşit hizmet anlayışımızla tüm kesimlerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Her yüz gülsün diye çalışmalarımızı aşkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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