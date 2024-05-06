Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği büyük katılımla gerçekleştirildi. Şenlikte çocuklar için birçok etkinlik düzenlendi ve Hıdırellez ateşi yakıldı.

06.05.2024 10:10  Güncelleme: 10:16
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(İZMİR) - Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma Şenliği, büyük katılımla gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Her sene Menderes Belediyesi tarafından Özdere Çevre Koruma Dayanışma ve Geliştirme Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma şenliği bu yıl 13. kez gerçekleştirildi. Özdere Gençlik Parkı'ndaki etkinlikte, Hıdırellez coşkusu da yaşandı.

3 bin uçurtmanın ücretsiz dağıtıldığı şenlikte, yüz boyama, balon şekillendirme, pamuk şeker ve patlamış mısır çocuklar ile buluşturulurken, Survivor parkuru ve şişme oyun alanları da çocukların keyifle vakit geçirmesi için şenlik alanında yer aldı. Halkoyunları gösterilerinin ve müzik dinletilerinin de gerçekleştiği şenliğe yoğun katılım oldu.

HIDIRELLEZ ATEŞİ YAKILDI

Gökyüzünün uçurtmalarla kaplandığı şenliğin Hıdırellez'e denk gelmesi nedeniyle Hıdırellez coşkusu da şenlik alanında yaşandı. Hıdırellez'in simgesi ateş üzerinde atlama ritüeli de alanda gerçekleştirildi.

Uçurtma şenliğine katılan herkese teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Uçurtma Şenliğimizi büyük bir katılımla coşku içerisinde gerçekleştirdik, gökyüzünü hayallerimizle süsledik. Hıdırellez ateşini de şenlik alanında yakarak dileklerimizi diledik. Tüm dileklerimizin kabul olması umuduyla şenliğimizde bizlerle günümüze renk katan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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