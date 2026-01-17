Menderes Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda Zam Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Menderes Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda Zam Yok

17.01.2026 14:39  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes Belediyesi, Kent Lokantası'nda dört çeşit yemeği yeni yılda da 90 TL'den sunmaya devam etme kararı aldı. Başkan İlkay Çiçek, artan maliyetlere rağmen zam yapılmamasının nedenini 'halka hizmet' anlayışı olarak açıkladı.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda dört çeşit yemek yeni yılda da 90 TL'den sunulacak.

Menderes Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Ay-Yıldız Park'ta hizmet veren Kent Lokantası, yeni yılda fiyatlarını artırmadı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in talimatıyla 2025 yılında açılan Kent Lokantası'nda, dört çeşit yemek 90 TL'den vatandaşlara sunulmaya devam edecek. Başkan Çiçek, artan yaşam maliyetlerine rağmen "ranta değil, halka hizmet" anlayışıyla zam yapmama kararı aldıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Kent Lokantamızı hayata geçirirken vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya uygun şekilde ulaşmasını amaçlamıştık. Bu amacımıza da ulaştık. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz Kent Lokantası vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görüyor. Yanında ekmeği ve suyuyla birlikte 4 çeşit yemeğin 90 liraya verildiği Kent Lokantamızda yeni yıl sonrasında da zam yapmama kararı aldık. Yeni yılla birlikte vergiler başta olmak üzere yaşamın her noktasına gelen zamlara rağmen, ekonomik zorluğun tavan olduğu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ranta değil halka hizmet anlayışımızla çalışmalarımız sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kent Lokantası, İlkay Çiçek, Belediye, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda Zam Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır

18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:39:28. #7.11#
SON DAKİKA: Menderes Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda Zam Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.