Menderes Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda Zam Yok

(İZMİR) - Menderes Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda dört çeşit yemek yeni yılda da 90 TL'den sunulacak.

Menderes Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Ay-Yıldız Park'ta hizmet veren Kent Lokantası, yeni yılda fiyatlarını artırmadı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in talimatıyla 2025 yılında açılan Kent Lokantası'nda, dört çeşit yemek 90 TL'den vatandaşlara sunulmaya devam edecek. Başkan Çiçek, artan yaşam maliyetlerine rağmen "ranta değil, halka hizmet" anlayışıyla zam yapmama kararı aldıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Kent Lokantamızı hayata geçirirken vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya uygun şekilde ulaşmasını amaçlamıştık. Bu amacımıza da ulaştık. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz Kent Lokantası vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görüyor. Yanında ekmeği ve suyuyla birlikte 4 çeşit yemeğin 90 liraya verildiği Kent Lokantamızda yeni yıl sonrasında da zam yapmama kararı aldık. Yeni yılla birlikte vergiler başta olmak üzere yaşamın her noktasına gelen zamlara rağmen, ekonomik zorluğun tavan olduğu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ranta değil halka hizmet anlayışımızla çalışmalarımız sürecek" dedi.