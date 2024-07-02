Menderes Belediyesi'nden Çocuklara Spor ve Halk Dansları Kursları - Son Dakika
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Menderes Belediyesi'nden Çocuklara Spor ve Halk Dansları Kursları

Menderes Belediyesi'nin gerçekleştirdiği halk dansları ve spor kurslarına yoğun ilgi görüyor. Kurslara kayıtlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve 5 branşın yer aldığı spor kursları ile halk dansları kurslarına kayıtlarda yüzlerce talep alındı. Kayıtlar yıl boyunca yapılabilecek.

02.07.2024 10:31  Güncelleme: 11:45
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi'nin gerçekleştirdiği halk dansları ve spor kurslarına yoğun ilgi görüyor. Kurslara kayıtlar devam ediyor.

Menderes Belediyesi'nin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği kurslar yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve 5 branşın yer aldığı spor kursları ile halk dansları kurslarına kayıtlarda yüzlerce talep alındı. Kayıtlar yıl boyunca yapılabilecek.

8 Temmuz'da başlayacak olan kurslar bir yıl boyunca devam edecek. Futbol için 2012-2017, basketbol ve voleybol için 2010-2016, cimnastik için 2015-2019, atletizm için 2010-2018, halk dansları için ise 2011-2017 arasında doğan çocukların, boks kursları için ise 2010-2018 arasında doğan kız çocuklarının katılabildiği eğitimler belediye tesislerinde gerçekleşecek.

"Çocuklarımız mutlu, biz mutlu"

Kursların, çocukların gelişimine önemli katkı sunacağını ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çocuklarımız için birçok proje sözü ile göreve geldik. Hepsini teker teker gerçekleştirmek için de çalışıyoruz. Spor okulları ve halk dansları kurslarımız da bu projelerimizden birisi. Çocuklarımız bu kurslarımızda kendi hocalarımızla birlikte eğlenerek öğrenecek. Menderes'te başarılı ve yüzü gülen çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız mutlu, biz mutlu." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi'nden Çocuklara Spor ve Halk Dansları Kursları - Son Dakika

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