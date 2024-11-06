Menderes Belediyesi'nden Esnafa Atık Yağ Bilgilendirme Kampanyası

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, esnafı "atmayalım, toplayalım" diyerek atık yağ konusunda bilgilendiriyor.

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, başlattığı bitkisel yağları toplama kampanyasında esnafları bilgilendiriyor. Lavaboya dökülen atık yağların su ve toprağa zarar verdiği hatırlatılarak 1 litre bitkisel yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği belirtildi. Yapılan bilgilendirmede belediye ile anlaşmalı bir şirketin olduğu, esnafların belediye ile çalışabileceği de ifade ediliyor.

"Doğamıza sahip çıkalım"

Doğaya karşı sorumluluğumuzun olduğunu hatırlatan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Hepimiz doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Belediye olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmek için hazırız. Bu kapsamda da anlaşmalı şirketimiz ile birlikte esnaflarımızı bilgilendiriyor, atık yağlarımızı topluyoruz. Tüm esnaflarımızı atık yağları toplamaya, doğamızı korumaya davet ediyorum " dedi.