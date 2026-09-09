Menderes Belediyesi’nden Gümüldür’de kapsamlı temizlik

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, ilçede başlattığı kapsamlı temizlik çalışmaları kapsamında Gümüldür sahil bölgesindeki mahallelerde 42 kişilik ekiple temizlik yaptı. Sokak ve mahalle aralarında gerçekleştirilen çalışmalarda atık, ağaç döküntüleri, toz ve yabancı otlar temizlendi.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ortak bir çalışmaya imza attı. Kurulan 42 kişilik ekiple Gümüldür sahil bölgesi mahallelerine temizlik çıkarması yapıldı. Mahalle araları ve sokaklarda dip bucak temizlik yapıldı. Tüm atıklar, ağaç döküntüleri, tozlar, yabancı otlar bertaraf edildi.

Çalışmalara ilişkin konuşan Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, "Göreve gelir gelmez geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Ekiplerimiz sahanın her yerinde canla başla Menderes'in temiz kalması için çabalıyor. Sahil bölgemizde de kalabalık bir ekiple özel bir temizlik hareketi başlattık. Yaptığımız plan dahilinde tüm ilçede çalışmalarımız sürecek. Menderes rahat, temiz bir nefes alacak" dedi.