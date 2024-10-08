Menderes Belediyesi\'nden Kemalpaşa Mahallesi\'ne Yeni Yol

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde yollara kilit parke ve bordür döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü planlanan yol çalışmaları kapsamında Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan Söğüt Sokak'ta yollara kilit parke ve bordür döşedi. Toplamda 5000 metrekare kilit parke ve 100 metre bordür döşenen yol kullanıma açıldı.

Yol yapım çalışması ile ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Tüm bozuk yolların düzeltilmesi konusunda gelir gelmez aksiyon aldık ve eyleme geçtik. Söğüt Sokak'ın yolu yepyeni hali ile vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Ekiplerimizle yolları elden geçirip birer birer yeni görünümüne kavuşturmaya devam edeceğiz. Menderes'imiz gelişmeye ve güzelleşmeye devam edecek" dedi.