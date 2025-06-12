Menderes Belediyesi'nden Öğrencilere Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi Eğitimi

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, LGS sınavı öncesinde öğrencilere yönelik sınav kaygısı ve stres yönetimi ile ilgili eğitim gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı öncesi öğrencilere "LGS'de Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi" adlı eğitim gerçekleştirdi. Eğitimde öğrenci ve veliler için süreçte yaşanan kaygı ve stres ile mücadele etmenin incelikleri anlatıldı. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bünyesinde yer alan psikolog Almina Kahraman'ın verdiği eğitimle sınav süreci yönetiminde stres ve kaygıları gidermenin yolları, uyku ve beslenme düzeninin önemi ve niteliği, rutinler, hazırlıklar, günlük yaşam planlaması ile sınav günü ve sınav sırasında yapılması gerekenler hakkında katılımcılar bilinçlendirildi.

YKS için de yapılacak

21-22 Haziran günlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı öncesinde de "YKS'de Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi" adlı eğitim gerçekleştirilecek. 19 Haziran Perşembe günü saat 17': 00'da Menderes Belediyesi Ana Binası Meclis Salonu'nda yapılacak eğitime sınava girecek tüm öğrenciler ve veliler davet edildi.

"Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapacağız"

Eğitimler hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çocuklarımızın sınav öncesi yaşayacağı zorlu süreçlerde onlara yardımcı olmak, sınav sırasındaki stres ve kaygıyı azaltmak ve tüm süreçteki mücadelede velilerimiz ve çocuklarımızı doğru adımlarla ilerlemeye yönlendirmek için bu eğitimleri planladık. Eğitimlerimizin veli ve çocuklar için büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Biz çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, başarı yolunda basamakları birer birer aşan geleceğin büyük insanları çocuklarımız için ellerinden geleni yapmaları ve yaşayacakları zorluklarda destek olmalarıdır. Tüm öğrencilerimize de girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum" dedi.