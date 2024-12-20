Menderes Belediyesi'nden Tasarruflu Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika
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Menderes Belediyesi'nden Tasarruflu Evde Bakım Hizmeti

Menderes Belediyesi\'nden Tasarruflu Evde Bakım Hizmeti

Menderes Belediyesi, evde bakım hizmetini kendi bünyesine alarak yıllık 10 milyon lira tasarruf sağlayacak. Sağlık personeli ile sunulan hizmetler, hasta bakımdan diyetisyen desteğine kadar birçok hizmeti içeriyor.

20.12.2024 11:54  Güncelleme: 12:16
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, kendi bünyesine alarak büyük tasarruf ettiği evde bakım hizmeti ile bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve hastalara elini uzatıyor.

Menderes Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, büyük bir atılım yaparak daha önceleri ihale usulü hizmet alımı olarak gerçekleşen evde bakım hizmetini kendi bünyesine dahil etti. Belediye, kendi sağlık personeli ile hizmet verip kendi ambulans servisi olan İzmir'deki 6 belediyeden biri oldu. Yeni sistemde yıllık 10 milyon lira tasarruf edilecek.

Birçok hizmeti içinde barındırıyor

Desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için birçok hizmeti içinde barındıran evde bakım uygulaması ile vatandaşların evlerine gidiliyor. Evde öz bakım ile hasta yıkama ve el ayak bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Özellikle yatalak hastalar için berber hizmeti veriliyor. Yaraları olan hastaların yara bakımları yapılıyor. Hasta vatandaşlar hastane randevularına ambulans ile götürülüyor. Vatandaşlar için fizyoterapist hizmetinin de verildiği yeni evde bakım uygulamasında diyetisyen de sağlanıyor. Belediye bünyesinde gerçekleşen pilates eğitimlerine de sağlanan diyetisyen hizmeti ile vücut kitle endeksi takip edilerek beslenme programı yapılıyor. Hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar 0232 700 1010 numarasını arayarak ya da saglik@menderes.bel.tr internet adresinden başvuru yapabiliyor.

"Ranta değil, halka"

Yeni evde bakım hizmeti ile yılda 10 milyon TL tasarruf edileceğini belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Ranta değil, halka diyerek evde bakım hizmetini bünyemize aldık. İhtiyaç duyan vatandaşlarımıza destek elimizi uzatıyoruz. Sağladığımız hizmetler ile vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın sesi olmaya ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Diyetisyen, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi'nden Tasarruflu Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika

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