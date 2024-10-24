Menderes Belediyesi\'nden Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Hediyesi

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, faaliyete geçirdiği "Hoş Geldin Bebek" uygulaması ile yeni doğan çocukların ilk hediyesini veriyor.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmete geçirdiği Hoş Geldin Bebek uygulaması ile yeni doğan çocuklara hediyeler veriyor. Menderes'te doğan bebekler için gerçekleşen hizmette ailelere, bakım çantası, bez, mendil, şampuan, bakım örtüsü, battaniye ve ateş ölçer gibi hediyeler barındıran paket veriliyor. Aileler, hizmetten faydalanabilmek için www.menderes.bel.tr internet adresinden veya 0232 700 00 00 (1019-1038-1332) numarasını arayıp başvuru yapabilirler. Vatandaşlar, Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne şahsen gelerek de hizmetten faydalanma talebinde bulunabilirler.

Ailelerimizin mutluluğunu paylaşıyoruz

Konuyla ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Göreve gelirken her kesimin sesi olacak, her sözümüzü teker teker gerçekleştirmek için çalışacağımızı söylemiştik. Söz verdiğimiz projelerimizden olan Hoş Geldin Bebek uygulamasını hayata geçiriyoruz. Tüm yeni doğan çocuklarımıza Menderes'imize hoş geldin bebek diyor, ailelerimizin mutluluğunu paylaşıyorum" dedi.