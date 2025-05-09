Menderes Belediyesi Troisdorf Belediyesi Belediye Başkanı Alexander Biber'i Ağırladı

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kardeş belediye olan Troisdorf Belediyesi Belediye Başkanı Alexander Biber'i ağırladı.

Menderes Belediyesi'ne kardeş belediye ziyareti gerçekleşti. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Almanya'nın Troisdorf Belediyesi Başkanı Alexander Biber'i makamında ağırladı. İş birliği adına önemli konuların da masaya yatırıldığı toplantıda samimi diyaloglar ve eğlenceli anlar dikkati çekti. Başkan Çiçek, Başkan Biber'e kendisine ait olan Göztepe formasını hediye etti.

Belediye ziyareti sonrası, başkanlar yeni açılan Kent Lokantası'nı ziyaret etti. Her iki başkan Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nın kafesinde yemek yedi. Menderes Belediye Başkan Yardımcılarının da katıldığı programıa geleceğe dair işbirliklerinin adımları atıldı.

Kardeş belediye olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Biber, "Her iki ilçenin belediyesi ve vatandaşları olarak kardeşlik bağları ile diyaloğumuz sürüyor. İş birliğimizi gelecekte daha da ileri götürmeyi hedefliyoruz. Tüm Menderes halkına sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz" dedi.

"Kardeşlik ve işbirliğimizi çok daha güzel noktalara taşıyacağız"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Başkan Alexander Biber ve kıymetli eşini belediyemizde ağırladık. Kendilerine kapımız daima açık. Kardeş belediye olarak işbirliğimizi büyütme adına fikir alışverişinde bulunup önemli adımlar attık. Hayata geçirdiğimiz yeni hizmetlerimizi kendisine anlattık. Çok verimli ve keyifli bir program gerçekleştirdik. Belediye başkanımız ve kıymetli eşine ziyaretlerinden, güler yüzlü, hoş sohbetlerinden dolayı teşekkür ederim. Kardeşlik ve işbirliğimizi çok daha güzel noktalara taşıyacağız" dedi.